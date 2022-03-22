Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 08:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de 7 adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan hırsız yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri’de, girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan 1 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda A.S.’nin (27) girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde çeşitli ev eşyaları çaldığı belirlendi.
Şüpheli saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Evde yapılan aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin 2 farklı suçtan da arandığı belirlendi.
Öte yandan A.S.’nin çeşitli adreslerden hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde A.S’nin hırsızlık için girdiği binalarda çalıntı eşyalarla ayrıldığı görüldü.
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