Cengiz Aytmatov Kampüsü’nde 21 Mart 2022’de düzenlenen etkinliklere Türk Dünyası Büyükelçileri, büyükelçiliklerin mensupları, çeşitli kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, sanatçılar, iş insanları, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Kırgızistan’ın Devlet Sanatçısı, eski Kültür Bakanı, Dünya Göçebe Oyunları’nın yönetmenlerinden Altınbek Maksutov’un yönetmenliğini yaptığı kutlama programında Cer Ene’nin Nevruz Duası, Baba Dıykan’ın buğday tanelerini temsili olarak tarlaya ekişi, Kırgızistan’ın sevilen sanatçısı Ciydeş’in şarkıları, öğrencilerin birbirinden coşkulu gösterileri yer aldı. Kutlama programı, Üniversitenin Manas Televizyonu’ndan ve Manas Radyosu’ndan tüm Kırgızistan’a canlı yayınlandı.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, açılış konuşması gerçekleştirdi. Nevruz'un Türk milleti için önemine değinen Ceylan şunları söyledi:

Bizim için Nevruz sadece baharın gelişini müjdelemez; Türk milletine Nevruz, Orhun’u hatırlatır, demirleri eritmeyi hatırlatır. Türk milletinin 10,5 milyon kilometrekareye yayılmasını hatırlatır. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça çok büyük işler başaracağımızı hep birlikte göreceğiz. Sevgili gençler, gelecekte Türk milletinin stratejik önemi çok daha artacaktır. Bunun için biz bir yükseköğretim kurumu olarak sizleri bilimin, milli ve manevi değerlerimizin ışığında en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Necip Fazıl Kısakürek ne diyor? ‘Tohum saç, bitmezse toprak utansın! Hedefe varmayan mızrak utansın!’ Hedefimiz bellidir. Hedefimiz dilde, fikirde, işte birliktir. Hedefimiz Türk Devletleri Teşkilatı ve onların dalgalanan bayraklarıdır. Biz Yunus Emre’nin dediği gibi yolumuza ‘sevgiyle’ devam edeceğiz. Sevgi bizim meşalemiz olacak. Yunus Emre, ‘Sevene diken olma, gülü incitme gönül.’ diyor. Biz, siz değerli, gül öğrencilerimizi incitmeden geleceğe hazırlamakla mükellefiz. Hacı Bektaş Veli’nin bir sözü bizim için artık düstur oldu değil mi gençler? Bugün yine hep birlikte tekrar edelim: bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de 21 Mart’ta yeni bir yılın başladığını söyledi ve yeni yılda tüm Türk Dünyası’nın her zamankinden daha ‘bir’ olmasını diledi.

Nevruz Bayramı’nın Türk Dünyası’nda kutlanmasının büyük bir sevinç kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kulmırzayev, “Bayramın giderek daha coşkulu bir şekilde kutlanması, Türk Dünyası gençlerinin ortak kültürde buluşup sağlam bir birliktelik oluşturmalarını sağlamaktadır. Türk Dünyası’nın her zaman birlikte hareket etmesinin, birlikten kuvvet doğmasının zamanı gelmiştir.” diye konuştu.

Moğolistan’ın Kırgızistan’daki Büyükelçisi Ganhuyag Sodnom, Nevruz Bayramı’nın her zaman Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni anımsattığını; çünkü Manas’ta öğrencilere hep bahar iklimi yaşatıldığını, bu üniversitede okuyan gençlerin mutluluklarının gözlerinden okunduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in selamını ileterek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Dr. Mehmet Berk ise Türk Dünyası’nın birliğine ve beraberliğine tam destek verdiklerini, Nevruz Bayramı’nın hep birlikte kutlanmasının mevcut birlikteliği pekiştirici bir etkisinin olacağını aktardı.

Programda ayrıca Türk Dünyası’ndan ve kardeş ülkelerden gelip Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde yükseköğrenim gören öğrenciler, kendi dillerinde Nevruz Bayramı’nı kutladılar.

Programın sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Program, konuklara, geleneksel sümölök tatlısının ikram edilmesiyle son buldu.