Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da çıkan kavgada 1 kişi öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Turgutlu Mahallesi'nde M.B. ile Ahmet C. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. tabancayla Ahmet C'ye ateş etti.
İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma ile sağlık ekipleri, Ahmet C'nin hayatını kaybettiği belirledi.
Zanlı M.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Etiketler: Samsun
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