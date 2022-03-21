Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 589 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 589 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılılı Mahallesi yakınlarında A.Y. idaresindeki plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu.
Ekipler, araçta yapılan aramada, 589 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili A.Y. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Etiketler: Kahramanmaraş Kaçakçılık Sigara Tütün
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