Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da 2 yunus sahile vurdu
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 ölü yunus karaya vurdu.
Karasu ilçesinde 2 yunusun sahile vurduğunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer yunusları sahilden kaldırdı.
Balıkların karaya vurduğunu fark eden bir vatandaş, "Çok yazık bunun gibi 5-6 tanesi sahile vurmuş, araştırılmasını istiyoruz" dedi.
Etiketler: Sakarya
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