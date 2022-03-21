Karasu ilçesinde 2 yunusun sahile vurduğunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer yunusları sahilden kaldırdı.

Balıkların karaya vurduğunu fark eden bir vatandaş, "Çok yazık bunun gibi 5-6 tanesi sahile vurmuş, araştırılmasını istiyoruz" dedi.