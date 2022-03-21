21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Engelsiz Kafe'nin mutfağında gerçekleştirilen programda, down sendromlu çocuklar aşçı önlüklerini giydi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un da katıldığı etkinlikte hamur açan çocuklar, hazırladıkları pizzalara not verdi.

Çocukların mutluluğuna ortak olan Tutuk, "Çocuklarımızla karışık pizzalarımızı yaptık. Pizzalarımız 1 lezzetli. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın ve ailelerimizin gününü kutluyorum." dedi.

7 yaşındaki çocuğuyla etkinliğe katılan Nihal Çelebi ise belediye yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Etkinliğin sonunda pasta kesilerek katılımcılara ikram edildi.