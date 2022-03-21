Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te terör örgütü PKK-KCK üyesi 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te geçmişte PKK-KCK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, geçmiş dönemde PKK-KCK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği iddia edilen A.İ'nin Kilis'teki adresine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan A.İ. işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.
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