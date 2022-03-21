Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, ormanların tüm geleceğin ortak mirası olduğunu söyledi.

Ormanın sellerin bekçisi olduğunu belirten Abacı, "Yaban hayvanlarının barınağı, içinde yaşayan insanların işi ve aşıdır. Sadece dikmek önemli değildir, korumakta çok önemlidir." dedi.

Daha sonra Sütlüce köyündeki ağaçlandırma sahasında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Gelibolu Orman Şefi Ali Örsan Dolu, öğrenciler, öğretmenler ve orman çalışanları katıldı.