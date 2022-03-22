Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 09:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır'da 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır'da hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır'da hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, `nitelikli hırsızlık` suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda S.A'nın Melekli beldesinde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan S.A. gözaltına alındı.
S.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Iğdır Jandarma Genel Komutanlığı
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