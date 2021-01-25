Ahir Dağı mevkiinde yaşayan Mustafa Uludağ, bağ evindeki ağaçlara suluk ve yemlik yerleştirdi.

Soğuk kış günlerinde özellikle kuşlar için hazırladığı yemliklere buğday kırıkları, darı taneleri ve kuru ekmek parçaları bırakan Uludağ, yemliklerin yanı sıra su ve ekmek kırıntıları da bırakıyor.

"İnsanların doğada yaşayan hayvanları düşünmelerini istiyorum"

Uludağ, “Ben burada doğal ortamda yaşamaya çalışıyorum. Etraftaki meyve ağaçlarının üzerlerine çevreden topladığım su şişelerini keserek ağaçlara astım. Havalar soğuk ve etrafta zaman zaman da karlı bölgeler de var. Ağaçlara astığım şişelerin içine su ve yem bırakıyorum.