Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir kıraathane de iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Erhan Büyükkaya hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.
Güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
Etiketler: Diyarbakır Bireysel Silahlanma
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