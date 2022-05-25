Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir kıraathane de iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Erhan Büyükkaya hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.