Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bartın'da ziyaretlerde bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bartın'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Programları kapsamında Bartın Valiliğine gelen Çavuşoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali Nurtaç Arslan ile görüştü.
Çavuşoğlu, görüşme sonrası Vali Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan eşliğinde Amasra ilçesine gitti.
Burada esnafı ziyaret eden Çavuşoğlu, vatandaşlarla selamlaştı.
Bakan Çavuşoğlu, daha sonra kent merkezinde basına kapalı düzenlenecek gençlik buluşması programına geçti.
Etiketler: Bartın
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