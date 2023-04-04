Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi
Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ardahan'ın yüksek noktalarındaki kar yağışı, kent merkezinde yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, merkeze bağlı Kocaköy ile Alagöz köyü bölgeleri başta olmak üzere yüksek kesimler karla kaplandı.
Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkili oluyor. Kar yağışının ardından ilçede etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu. Beyaza bürünen dağlar da güzel görüntüler oluşturdu.
Etiketler: Ardahan
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