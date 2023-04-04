Geçtiğimiz haftayı soğuk geçiren Eskişehir’de hafta sonunda sıcaklıklar mevsim normallerine yükseldi.



Vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek Hamamyolu Caddesinde ve sokaklarında dükkan önlerinde yoğunluk oluşturdu. Ramazan alışverişlerini esnaflardan yapmayı sürdüren vatandaşlar, bir yandan da güzel havanın da keyfini çıkardı. Parklarda ise genç, yaşlı birçok insanın oturduğu görüldü. Esnaflar güzel havada vatandaşların alışveriş yapmasının güzel olduğunu belirtti.