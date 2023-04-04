Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de gümrük kaçağı altın ziynet eşyaları ele geçirildi
Artvin'in Hopa ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulan, 1641 gram ağırlığında 621 parça altın ziynet eşyası ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kopmuş mevkisinde durumundan şüphelendiği Azerbaycan uyruklu F.A'nın üzerinde arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 1641 gram ağırlığında 621 parça altın ziynet eşyası ele geçirildi.
Polis ekipleri, F.A'yı gözaltına aldı.
Etiketler: Artvin
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