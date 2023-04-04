Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Edirne'de bir otomobilde, gümrük kaçağı 54 şişe içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Y.K'nin otomobilini Dilaverbey Mahallesi'nde durdurdu.
Aramada, gümrük kaçağı 54 şişe içki ele geçirildi.
Şüpheli Y.K. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
Etiketler: Edirne
Son Haberler
- 14:11
- 14:01
- 13:55
- 13:51
- 13:49
Sıradaki Haber
Sinop'un yeni ilçe devlet hastanesinde sona yaklaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz