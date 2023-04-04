Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin etkilediği 11 il arasında yer alan Osmaniye'de yaraların sarılması için her türlü çalışma yapılıyor.



Osmaniye Belediyesi de sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların yanında oluyor. Esenevler, Rahime Hatun ve Yeni Mahallelerin de kurulan iftar çadırlarının yanı sıra depremden etkilenen vatandaşlar ve engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların iftarlık sıcak yemekleri de belediye tarafından karşılanıyor.





Belediye tarafından günlük olarak üretilen 30 bin kişilik sıcak yemek personeller tarafından bulundukları adreslerinde vatandaşlara ulaştırılıyor.Osmaniye’de yaşanan deprem felaketinin ilk anından itibaren vatandaşların her an yanında olan Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sıcak yemek ikramlarına devam edeceği kaydedildi.