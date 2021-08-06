Derebucak İlçe Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kampanyasına ilçe halkının ilgisi yoğun oldu.

Bu kapsamda Manavgat’taki orman yangın bölgelerine acil ihtiyaç olduğu belirtilen mutfak eşyalarının yanı sıra, battaniye, yastık, yorgan, pike ve kuru bakliyattan oluşan malzemeler kısa süre içerisinde toplanarak yardım araçlarına yüklendi.

Yardım malzemesiyle dolu kamyonlar daha sonra Belediye hizmet binası önündeki toplama merkezinden hareket ederek Manavgat’taki afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, "Hep birlikte Türkiye'yiz. Belediyemiz öncülüğünde Manavgat orman yangını bölgeleri için ilçemizde toplanan yardım malzemeleri araçlarımızla yola çıkmıştır. Halkımıza verdiği büyük destekten dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.