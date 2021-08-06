Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da işyerine silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Karaman'da alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Doktor Aziz Tarhan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önüne gelen motosikletli iki kişi, işyerine av tüfeği ile ateş açtı.
Şüphelilerin açtığı ateş sonucu S.C (25) ve E.K (16) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler: Yangın Orman Yangını Karaman
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