Karaman'da alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Doktor Aziz Tarhan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önüne gelen motosikletli iki kişi, işyerine av tüfeği ile ateş açtı.

Şüphelilerin açtığı ateş sonucu S.C (25) ve E.K (16) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.