İzmir'de alınan bilgiye göre, Mustafa E. idaresindeki motosiklete, Kemalpaşa-İzmir kara yolu Pınarbaşı kavşağı yol ayrımında plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir çekici çarparak kaçtı.

Kazayı görmeyen çok sayıda sürücü de yola savrulan Mustafa E'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri motosiklet sürücüsüne çarpan çekici ve diğer araçları belirlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.