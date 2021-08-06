Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un en büyük ormanlık alanlarına sahip ilçelerinden olan Tuzla’da, tüm ormanlık alanlar, 24 saat boyunca karadan kontrol ediliyor.

Ekipler aynı zamanda drone görüntüleri ile havadan kontrol sağlayarak olası yangın ihtimaline karşı tedbirleri sıkı tutuyor. Ayrıca ormanlık alanların girişlerine, “Ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır” yazılı bilgilendirme afişleri de asıldı.

Tuzla’da yapılan denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Memuru Bilal Topal, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin aldığı kararlar doğrultusunda ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Biz de bu sebepten dolayı Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte orman alanların giriş ve çıkışların kapattık. 7 gün 24 saat ormanlık alanlarda dolaşıyoruz. Gerekli tedbirleri aldık."