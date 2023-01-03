Sümer Mahallesi'nde, medikal malzeme üretimi yapılan 2 katlı fabrikanın zeminindeki depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipler sevk edildi.

Plastik malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Depoda maddi hasar meydana geldi.