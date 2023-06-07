Denizli’de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji geçtiğimiz günlere sele mahsur kalan Denizli için uyarıda bulundu.



Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08 Haziran 2023 Perşembe günü Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.



Yağışın 08 Haziran 2023 saat 12.00’de başlayıp 20.00’da son bulacağını tahmin ediliyor.