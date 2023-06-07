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Güncel
AA 07.06.2023 23:14

Rize'de 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Mehmet Akif Pirim 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde müsabakalara devam edildi.

Rize'de 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Rizeli olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim adına, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 52 ilden 680 sporcu katılıyor.

Rize Valisi Kemal Çeber yaptığı konuşmada, her bir vatandaş gibi kendisinin de güreşi çok yakından takip ettiğini söyledi.

Güreşte ne durumda oldukları her zaman sorduğunu ifade eden Çeber, "Bize soruyu sorduranda bizim geçmişimiz, örfümüz, adetimiz ve inançlarımızdır. Bu toprağın özünü bu sporda kendisini bulmuş olmasıdır" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise, Türk güreşinde çok büyük katkıları olan, hakkı ve emeği olan olimpiyat şampiyonlarını isimlerini tekrardan yaşatmak ve onları gençlerle buluşturmak istediklerini belirtti

2023 yılında başlayan bütün Türkiye Şampiyonalarına şampiyonların isimlerini verdiklerini kaydeden Eroğlu, "Rize olunca da akla olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim gelir. Mehmet Akif Pirim'in ismini yaşatmak ve gençlere tekrardan hatırlatmak için kendisinin adını verdik. Biz istiyoruz ki bu değerlerin yaşarken değer verildiklerini anlasınlar" diye konuştu.

"Genç kardeşlerimiz lütfen hayal kurun, inanın, çalışın ve güvenin"

Mehmet Akif Pirim de, genç sporculara seslenerek, şunları söyledi:

"Hedeflerim ve inancım vardı. Genç kardeşlerimiz lütfen hayal kurun, inanın, çalışın ve güvenin. Başarı fedakarlıkla oluyor. Bence en güzel zamanlarınız sporun zor şartlarında geçecek ama bittiği vakit şampiyon olduğunuz zaman iyi ki yapmışım diyeceksiniz. Ben bunu yaşadım ve yaşadığım için mutluyum"

Turnuva, yarın yapılacak müsabakalar ve ödül töreninin ardından sona erecek.

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