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Güncel
İHA 07.06.2023 22:57

Giresun’da suç örgütüne operasyonu: 16 gözaltı

Giresun’un Bulancak ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Giresun’da suç örgütüne operasyonu: 16 gözaltı

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bulancak ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve rüşvet’ suçlarını işledikleri tespit edilen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bulancak Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 2 adet USB bellek, 3 adet not defteri, 2 adet ajanda, 1 adet hesap cüzdanı ve 17 adet muhtelif evrak ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 6 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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