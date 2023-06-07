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Güncel
İHA 07.06.2023 23:30

Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin lastiğinin patlayarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Besci yolu 17. kilometresinde meydana geldi.

S.D.’nin kullandığı otomobil arka lastiğinin patlaması sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Havva D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Havva D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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