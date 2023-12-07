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Güncel
İHA 07.12.2023 11:10

Denizli'de kayıt dışı ile mücadele devam ediyor

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, esnaflara yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi. Denizli'de kayıt dışı esnafların kayıt altına alınmaları için çalışma başlatıldığını kaydeden Gönç, esnafların cezai işlemle karşılaşmadan kayıt yaptırmalarını istedi.

Denizli'de kayıt dışı ile mücadele devam ediyor

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, özellikle vergi kaydının açılmasının ardından, sicil kaydı ve meslek odasına kayıt yaptırmayan esnafların ceza ile karşılaşmaması için, sicil kaydını ve oda kaydının yaptırması gerektiğini vurguladı. DESOB Denetim ekibi tarafından sık sık denetimlerin ve bilgilendirmelerin yapıldığına dikkat çeken Yunus Emre Gönç “Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, odalarımıza kayıtlı esnafımızın yeni yasa ve yönetmelik değişikliği başta olmak üzere, fiyat tarifesi bulundurulması ve müşterilerin göreceği bir yerde asılması gibi konularda denetimler devam etmektedir. Yasalar gereği her esnafımızın sahip olması gereken belgeler vardır. Bu belgelere sahip olmayan esnafımızın ivedelikle bu belgelerini almaları aksi halde para cezası veya işyeri kapatmaya varan cezalar ile karşılaşabilirler. Bu konuda, gerek bizlere gerek ise bağlı oldukları meslek odasından bilgi alabilirler” dedi.

Kayıt dışına müsaade edilmiyor

Vergi kaydı olmayan yada, herhangi bir meslek odasına kaydı olmayan kayıt dışı hakkında da denetimlerin devam ettiğini belirten DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç “Maalesef vergi kaydı olmadan çalışan vatandaşlarımız oluyor. Bunlara yönelik, gerek ihbarlar gerek ise denetimlerde karşımıza çıkıyor. Kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması konusunda kurumlar arası çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda da vatandaşlarımızın kayıt dışı çalışmaması ve sektörü ile ilgili bir meslek odasına kayıt olması önemlidir. DESOB ihbar hattımız olan 0555 142 71 76 telefon numarasına bu konuda yardımcı olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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