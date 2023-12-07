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Güncel
AA 07.12.2023 11:14

Samsun'da sahte kimlik kullanan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde sahte kimlik kullanan firari hükümlünün kimliği, yüz tanıma sistemiyle tespit edildi.

Samsun'da sahte kimlik kullanan firari hükümlü yakalandı
[TRT Haber (arşiv)]

Samsun-Sinop kara yolunda uygulama yapan trafik ekipleri, kendisini Muharrem Ö. olarak tanıtan kişinin durumundan şüphelendi.

Şüpheli, kimlikteki fotoğrafıyla isminin uyuşmaması üzerine detaylı kimlik tespiti yapılmak üzere Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Ekipler, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin F.S. olduğunu, hakkında kasten yaralama suçundan 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu ve yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama gibi 24 suçtan da arandığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen F.S, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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