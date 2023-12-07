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Güncel
AA 07.12.2023 10:41

Karaman Valisi Sarıibrahim ilçe ziyaretlerinde bulundu

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerini ziyaret etti.

Karaman Valisi Sarıibrahim ilçe ziyaretlerinde bulundu
[TRT Haber (arşiv)]

İlk olarak Ermenek ilçesini ziyaret eden Vali Sarıibrahim, kaymakamlık binasında ilçe Kaymakam Vekili Fatih Erdoğan'dan ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Vali Sarıibrahim daha sonra Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Doğan ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cafer Kemik'i makamlarında ziyaret etti.

Ermenek'ten sonra Başyayla ilçesi kaymakamlığını ziyaret eden Vali Sarıibrahim, ilçenin genel durumu hakkında Kaymakam Vekili Gizem Karlıca'dan bilgi aldı.

Vali Sarıibrahim son olarak Sarıveliler ilçesine geçerek, Kaymakam Vekili Merve Gülsüm Kütük'ten ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında konuştu.

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