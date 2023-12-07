Karaman Valisi Sarıibrahim ilçe ziyaretlerinde bulundu

İlk olarak Ermenek ilçesini ziyaret eden Vali Sarıibrahim, kaymakamlık binasında ilçe Kaymakam Vekili Fatih Erdoğan'dan ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Vali Sarıibrahim daha sonra Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Doğan ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cafer Kemik'i makamlarında ziyaret etti.

Ermenek'ten sonra Başyayla ilçesi kaymakamlığını ziyaret eden Vali Sarıibrahim, ilçenin genel durumu hakkında Kaymakam Vekili Gizem Karlıca'dan bilgi aldı.

Vali Sarıibrahim son olarak Sarıveliler ilçesine geçerek, Kaymakam Vekili Merve Gülsüm Kütük'ten ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında konuştu.