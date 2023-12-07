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Güncel
AA 07.12.2023 10:31

Eskişehir'de tır köprü koruma demirlerine çarptı

Eskişehir'de geri dönüşüm kağıt rulo yüklü tırın köprü koruma demirlerine çarpması nedeniyle Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Eskişehir'de tır köprü koruma demirlerine çarptı
[Fotograf: AA]

Kara yolunun 5'inci kilometresinde, Ankara yönünde ilerleyen Ali A. idaresindeki geri dönüşüm kağıt rulo yüklü tır, Hasan Polatkan Köprüsü'nün koruma demirlerine çarptı.

Tırın makaslaması sonucu yarı römorkundaki geri dönüşüm kağıt rulolar yola saçıldı. Kaza nedeniyle yol kısmen trafiğe kapandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, trafik akışını bir süre yan bağlantı yolundan verdi. Kağıt ruloların bir kısmının Eskişehir istikametine de düşmesinden dolayı karşı şeritteki trafik akışı da sağ şeritten kontrollü sağlandı.

Ekiplerin çalışması sonucu tır ile kağıt rulolar yoldan kaldırıldı, trafik normale döndü.

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