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Güncel
İHA 07.12.2023 10:22

Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar bulundu: 2 kişi tutuklandı

Kars’ta çalınan büyükbaş hayvanlar bulundu. Hayvanları çalan 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar bulundu: 2 kişi tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Kars’ta hayvan hırsızlarına göz açtırılmıyor. Jandarma, Merkez Hamzagerek köyünde çalınan 7 büyükbaş hayvanı Akyaka ilçesine bağlı Büyükduran köyünde bularak sahiplerine teslim etti.

Yapılan çalışmalarda çalınan hayvanları Akyaka ilçesi Büyükduran köyünde R.E.’ye ait ahırda sakladıkları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, R.E.’ye ait bina ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramada çalınan büyükbaş hayvanlar bulunarak sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili olarak şüpheli R.E., D.Ö. ve S.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden D.Ö. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.E. ise serbest bırakıldı.

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