Sakarya Akyazı'da mahalle yolları yenileniyor

İlçenin en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahalle'de asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, Gökçeler Mahallesi'nin yollarını güzelleştirmek için çalışmalara başladı.

Çalışmaları inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı imkanlarımız dahilinde sürdürüyoruz. Gökçeler Mahallemiz'deki yol problemini söz verdiğimiz üzere gideriyoruz. Akyazı'mızın her köşesine hizmet götürmeye durmadan, yorulmadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Asfalt çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Soykan, merkez mahallelerden Gazi Süleymanpaşa, Yunus Emre, Yeni Mahalle ve İnönü'de sürdürdükleri dönüşümü tamamlamak üzere olduklarını kaydetti.

Soykan, Şehit Mehmet Çelik Caddesi'ni de en kısa sürede asfaltlayarak İnönü Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.