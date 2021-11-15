Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli’de FETÖ ve PKK operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Denizli’de FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi ve propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı.
Denizli’de FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi ve propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı.
Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye olma suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari polisin operasyonuyla yakalandı.
PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün propagandasını yapma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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