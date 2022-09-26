Tarık Sayar yönetimindeki otomobil, Karakurt Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Tarık Sayar ile otomobilde bulunan Tarık Durgut yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan bir diğer yolcu Muhammed Furkan B. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed Furkan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.