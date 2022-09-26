Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trafik parkında eğitimler başladı
[Fotograf: İHA]
Yozgat Trafik Eğitim Parkı, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrencileri ağırlamaya başladı.
Yozgat Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan program dahilinde öğrenciler, trafik eğitim parkında hazırlanan minyatür pistte eğitim alıyor.
Eğitim parkına gelen öğrenciler, temel trafik eğitimi, sosyal medya kullanımı, siber suçlar, AFAD, 112 Acil Çağrı gibi konularda uygulamalı trafik eğitimine tabi tutuluyor.
İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere yönelik eğitimler, ilerleyen günlerde de sürecek.
Sıradaki Haber
Sivas'ta kırsalda altyapı çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz