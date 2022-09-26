Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Erzincan genelinde şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan operasyon düzenlendi.

Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında bir araç içerisinde yapılan aramalarda, üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı kabartmaların bulunduğu toplam 55 adet altın sikke ele geçirildi.

Şüpheli H.I. isimli şahıs hakkında ise adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.