Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, şehrin en ücra köşesine kadar sayısız projeleri kazandıran idare, bir taraftan da kırsalda altyapı hizmetlerini vatandaşlarla buluşturuyor.

2022 yılı iş sezonunda güçlü kadrosuyla sahada büyük özveri gösteren Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kırsalda asfalt çalışmalarına yenisini ekliyor.

Bu kapsamda, merkeze bağlı Serpincik-Çöken köy yolunda 5 kilometre boyunca asfalt sathi kaplama çalışması yapıldı.