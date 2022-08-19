Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Acıpayam ilçesinde Ramazan Akşit'in kullandığı beton mikseri, Kelekçi Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Araç içerisinde sıkışan Akşit, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Akşit, sağlık ekiplerinin çabasına rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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