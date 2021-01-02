Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Avusturalyalı turist Ortaköy Camii önündeki demir korkuluklara tutunup sarkarak arkadaşına fotoğraf çektirmek istedi.

Tutunduğu demir korkuluğun bir anda yerinden kopması sonucu demirle birlikte denize düşen turist, başından yaralandı.

Turisti elinden tutan vatandaşlar onu yukarı çekmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada kalabalığı görüp gelen bir özel harekat polisi tereddüt etmeden denize atlayıp turistin sudan çıkmasına yardım etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede gelen sağlık ekibi yaralı turiste ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan turist tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

