Kırsal Akçabük Mahallesi ile Yürücekler Mahallesi arasındaki kızılçam ormanında, henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

Yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Orhaneli Orman İşletmesine ait arazöz ve 10 orman işçisiyle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşların da yardım ettiği yangın, bir saatlik uğraşın ardından kontrol altına alındı.

Yaklaşık 6 dönümün zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.