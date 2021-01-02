Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 47'yi buldu. Kısıtlama nedeniyle Antalya'nın cadde ve sokakları boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, güneşlendi.

Bazı tatilciler ise palmiye ağaçlarının arasında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

