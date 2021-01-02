Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da jandarma ekipleri balıkçıları drone ile denetledi
[Fotoğraf:AA]
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü kıyı şeridinde drone ile denetim yaptı.
Ekiplerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri sürüyor.
Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında drone ile gerçekleştirdikleri denetimde durdurdukları araçlardaki vatandaşların belgelerini kontrol etti.
Kent genelinde de drone ile uygulama yapan ekipler, amatör balıkçılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Karakaya Baraj Gölü kıyısında da denetimlerini sürdürdü.
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