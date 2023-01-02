Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denize açılan amatör balıkçının cansız bedeni bulundu
[Fotograf: AA]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan kişi hayatını kaybetti.
Amatör balıkçı Şevki Markal, akşam saatlerinde ilçe sahilinden balık tutmak için teknesiyle denize açıldı.
Bir süre sonra Markal, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek denize düştü.
Markal'ın cesedini denizin üzerinde gören çevredeki balıkçılar, durumu polis ve sağlık personeline bildirdi.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekiplerince Markal'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı.
Soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trabzon Balıkçılık
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