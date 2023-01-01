Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak jandarması yılbaşı gecesi suçlulara göz açtırmadı
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı gecesi 281 ekip ve 818 personelin katımıyla denetim gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan tedbirler kapsamında 268 işletme kontrol edildi, 4 bin 386 kişi ve 2 bin 988 araç sorgulandı.
Denetim ve sorgulamalar neticesinde 14 araç sürücüsüne toplamda 9 bin 858 lira idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.
Ekipler ayrıca basit yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından aranan 4 şüpheliyi yakaladı.
Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Gözaltındaki şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.
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