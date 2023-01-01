Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan tedbirler kapsamında 268 işletme kontrol edildi, 4 bin 386 kişi ve 2 bin 988 araç sorgulandı.

Denetim ve sorgulamalar neticesinde 14 araç sürücüsüne toplamda 9 bin 858 lira idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Ekipler ayrıca basit yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından aranan 4 şüpheliyi yakaladı.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Gözaltındaki şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.