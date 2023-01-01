Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kente geldiği ilk günden itibaren başlattığı eğitim seferberliğiyle bu kez de okullarda doğal gaz dönüşümü mutluluğunun yaşanmasına vesile oldu.

Doğal gaz dönüşümü sağlanan okullardaki öğrenciler, en iyi ısınma şartlarına ulaşırken, ısınmanın devlete olan maliyetinin azaldı ve hava kirliliğinin önlenmesi açısından da daha kaliteli bir iklime kavuştuğu belirtildi.

Açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, okulların fiziki yapılarının eğitim öğretim faaliyetlerine olan etkisi hakkında bilgi verdi.

Müdür Gür, "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları için çok yönlü çalışma ilkemizi koruyoruz. Bakanlığımızın öncülüğünde, valimizin himayelerinde okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek adına verdiğimiz bakım onarım ve donatım çalışmalarının yanında, ısınma problemlerini de ortadan kaldırdık. Bu yıl itibariyle 43 okulumuz doğal gaza kavuştu. İlimize, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.