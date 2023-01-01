Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor?
2023 Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2023 yılının dini günleri belli oldu. 2023’te Kurban Bayramının 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor.
27 Haziran günü başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
2023 yılı dini günleri…
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı
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