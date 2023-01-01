Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Mehmet Paşa Mahallesi 1010. Sokak'ta Levent Oran'a ait kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında, bir bölümü depo olarak kullanılan ahşap evde hasar oluştu.
Son Haberler
- 13:33
- 13:32
- 13:26
- 13:15
- 13:16
Sıradaki Haber
Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz