Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Refik Cesur Bulvarı'ndaki iki evden para ve ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin araştırmasında şüphelilerin, benzer suçlardan kaydı bulunan N.K, Z.Ç. ve B.Ç. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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