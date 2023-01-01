İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Refik Cesur Bulvarı'ndaki iki evden para ve ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırmasında şüphelilerin, benzer suçlardan kaydı bulunan N.K, Z.Ç. ve B.Ç. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.