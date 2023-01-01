Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, sezonun açılmasıyla yerli ve yabancı tatilcilerin akınıyla doldu.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde, yapay karlamayla kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Yeni yılın ilk gününü burada geçiren yerli ve yabancı misafirler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkardı.

Kayak yapmayı yeni öğrenenler ise eğitmenleri gözetiminde belirli alanlarda çalıştı.