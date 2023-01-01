İzmir'den Uşak istikametine seyreden 34 yaşındaki T.B. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak Uşak KYK Erkek Öğrenci Yurdu yakınlarında şarampole girip, istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü T.B. ile aynı araçtaki 22 yaşındaki Sümeyye Sizüçen, M.Ö. C.N. ve A.Ş. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybeden Sizüçen'in Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimler Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

T.B. gözaltına alına alındı.

"Şaka yapmak için direksiyonu çevirdim, sonrasını hatırlamıyorum"

T.B'nin, ilk ifadesinde, "Ben arabayı sürüyordum. Ne olduğunu anlamadan M.Ö. bir anda direksiyona atladı. Kaza yaptığımızı fark ettim" dediği öğrenildi.

Hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınan M.Ö'nün ise, "T.B. arabayı zikzak çizerek sürüyordu. Kendimce şaka yaptığını zannettim. Ben de şaka yapmak için direksiyonu çevirdim. Sonrasını hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdiği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B. tutuklanırken M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.